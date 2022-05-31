Ümraniye’de korku dolu anlar: Önüne gelene bıçak çekip yaşamına son vermeye kalkıştı
Ümraniye’de bir şahıs, elindeki bıçakla cadde ortasına gelerek yaşamına son verme girişiminde bulundu. Eli bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan yurttaşlara ve polis ekiplerini de bıçak çekerek uzaklaştırmaya çalıştı.
Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen yurttaş yaşamına son verme girişiminde bulundu. Durumu fark eden yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaşamına son verme girişiminde bulunan şahıs kendisini sakinleştirmeye çalışan yurttaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı.
Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1, 5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan yurttaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.
Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen yurttaş, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
"POLİSLERE BİLE BIÇAK ÇEKTİ"
Yaşanan olay esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüme gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.
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