Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 asker yaralı
Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Doğu Dinleme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri araçla Faruk Danış’a ait otomobil çarpıştı.
İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, asker, AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan 13 askerin hastanelerdeki tedavileri devam ederken, hayatını kaybeden bir kişi ise otopsi için morga alındı.
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