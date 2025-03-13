Üniversite adayları dikkat: YKS başvuruları için bugün son gün!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvuruları bugün 23.59'da sona erecek.
ÖSYM'nin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemleri bugün tamamlanacak.
Sınav başvurusunu ve ücret ödeme işlemini henüz tamamlamayan adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvuru ve ücret ödeme işlemlerini yapabilecek.
21-22 Haziran'da yapılacak sınava başvurmak isteyen adaylar, ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan 2025-YKS Kılavuzu'nda inceleyebilecek.
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