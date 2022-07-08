Üniversite öğrencisi denizde ölü bulundu

Trabzon'da üniversite öğrencisi Aykut Uğur denizde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 17:42
Üniversite öğrencisi denizde ölü bulundu
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Aykut Uğur, denizde ölü bulundu.

Gençten haber alamayan yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince gencin cansız bedenine ulaşıldı. Uğur'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

"SENİ KORUYAMADIK"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, acı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Üniversite öğrencisi gencin fotoğrafını paylaşan Çuvalcı, “Arife günü bizi üzdün güzel yüzlü çocuk. Seni koruyamadık. Gemi inşaatı son sınıf öğrencimiz Aykut Uğur Sürmene’de deniz kenarında ölü bulundu” ifadelerine yer verdi. 



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