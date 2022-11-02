Üniversiteli Doğanay, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Ankara'ın Gölbaşı ilçesinde ağaca asılı bulunan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın (19) cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın kaybolması üzerine cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde arama yapıldı. Doğanay Demirtaş, ağaca asılı bulundu.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Demirtaş’ın cenazesi Kocaeli’nin Körfez ilçesine getirildi. Körfez Cemevi’nde kılınan cenaze namazına babası Cemal Demirtaş, annesi Fatma Demirtaş ile kardeşleri, yakınları ve yurttaşlar katıldı.
Cenaze süresince ayakta güçlükle duran Cemal Demirtaş ve oğlu Doğukan'ı yakınları teselli etti.
Ailesi, tabutun üzerine kapanınca cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Doğanay Demirtaş’ın cenazesi, İlimtepe Belen Mezarlığı'na defnedildi.
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