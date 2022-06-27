Üniversiteli Elif’in ölümüyle ilgili davada mahkemeden keşif kararı
Kırıkkale'de, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın (24) ölümüyle ilgili arkadaşı Tuğrul Akan'ın tutuklu yargılandığı davada mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırdı.
Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış halde yaralı olarak, arkadaşı Tuğrul Akan tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Akan, ifadesinde, olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini, burada tartıştıklarını, Elif'in eve taksiyle kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini söyledi. Akan, evde ayrılmak istediğini söylediğini, Elif'in eline bıçak alıp, 'Sensiz yaşayamam' dediğini ileri sürdü. Akan, Elif'in elindeki ve mutfaktaki diğer bıçakları alıp evden çıktığını, dönüşte sokakta buluştuklarında da araçtaki bıçağı alıp, yaşamına son verdiğini iddia etti.
Arkadaşının yaşamına son verdiğini öne sürmesine rağmen bıçakta parmak izi bulununca hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı. Tutuklu yargılanmasına devam edilen Akan, duruşmaya Eskişehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tarafların avukatları ve Sinan'ın yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin ardından savunmasını yapan Akan, önceki ifadelerini tekrarlayıp, "Olayın başından beri gerçekleri söylüyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.
Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Akan’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, 5 Temmuz'da olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.
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