Ünlü döner zincirinde skandal görüntüler: İçinden çıkanlar şoke etti...
Dünyaya döner ihraç eden firmanın dönerinden iddiaya göre peçete, kemik ve yabancı madde çıktı. Zincir dönerci, durumu döneri aldığı asıl firmaya bildirdi. Şirket ise çalışanını suçladı.
Mide bulandıran olay Ankara'da ünlü bir zincir
dönercinin İncek şubesinde yaşandı.
Dönercinin, 25 yılı aşkın süredir piyasada olan ünlü bir
döner firmasından sipariş edip satışa sunduğu baton döner kesildiğinde içinden
peçete, kemik ve yabancı madde çıktı.
Toplum sağlığını tehdit eden 20 kiloluk döner imha edilirken
dönerci durumu, döneri satın aldığı firmaya bildirdi.
FİRMA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; dünyaya
döner ihraç eden firma ise çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Daimi müşterisinin dönerinde çıkan yabancı maddenin ardından inceleme yapan firma, barkod ve parti numarasından İstanbul Sultanbeyli'deki üretim tesisinde çalışan işçi Yasin K.'nin ürettiği dönerin kusurlu olduğunu tespit etti.
ÇALIŞANINI SUÇLADI
Savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde ise döner içine
yabancı maddenin yerleştirilebileceği tek aşamanın dönerin basılarak
dondurucuya kaldırıldığı aşama olduğunu kaydeden firma, bu aşamada şirketin
üretim operasyonu sürecinde hangi personelin hangi baton döneri üretmiş
olduğunun bir program sayesinde takip edilebildiğini belirtti.
Bu nedenle de dönerin üretim sorumlusu ve yabancı cismi
yerleştirebilecek tek şüphelinin Yasin K. olduğunu aktardı.
Dönerin üretim aşamasının gerçekleştirilebilmesi için işçilerin kullanımına sunulan mallarla dönerin kirlenmesi ve kullanılmaz hale gelmesine sebep olunmasının mala zarar verme suçunu oluşturduğunu belirten şirket, peçete, bez, kemik gibi uygunsuz cisimlerin, üretimi yapılan dönerlerin içine yerleştirilmesinde Yasin K.'nin suçu kasti olarak işlediğini kaydetti.
Çalışanın işini özenle yerine getirme yükümlülüğüne aykırı davrandığını
belirtti.
Yasin K.'nin daha önce de etin temizlenmesi gereken
yağlarını temizlemediği için savunmasının alındığını aktaran şirket, çalışanın
işten çıkarıldığını bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Prestijini ve itibarını üretimi ile piyasaya sunduğu
malların kalitesinden kazandığını ancak Yasin K.'nin suç teşkil eden
davranışlarıyla dönerin imha edildiği, maddi ve manevi zarara uğradıklarını
ifade etti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin üzerine başlattığı soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi.
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