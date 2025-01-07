Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz'a 'yasadışı bahse teşvik' soruşturması

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında 'yasadışı bahse teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz'a 'yasadışı bahse teşvik' soruşturması
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AA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:50

Yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplar üzerinden, yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında da 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Yasadışı bahis #yasadışı #oyuncu #Soruşturma

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