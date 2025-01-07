Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz'a 'yasadışı bahse teşvik' soruşturması

Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:50

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:50

Yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplar üzerinden, yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında da 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.