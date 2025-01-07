Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz'a 'yasadışı bahse teşvik' soruşturması
İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında 'yasadışı bahse teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplar üzerinden, yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında da 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Yasadışı bahis #yasadışı #oyuncu #Soruşturma
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni asgari ücret çıkışı
- En düşük emekli maaşı belli oldu!
- 'Erdoğan, Akşener'i istifadan vazgeçirdi'
- Bağımsız Milletvekili Salih Uzun'dan açıklama
- 'Abdullah Öcalan evlenmek istiyor'
- MHP'den istifa etti: 'Susturamayacaklar'
- Arda Güler'in hareketi gündem oldu!
- Şüpheli araçtan 'kadın cesedi' çıktı
- İmralı senaryosu
- Suriye, Türkiye ve Katar’dan satın aldı