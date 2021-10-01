Ünlü oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi
Şarkıcı Betül Demir, ünlü oyuncu İlhan Daner'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Demir, "Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen’e sarıl benim yerime de" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Betül Demir Twitter hesabından, usta oyuncu İlhan Daner'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bir süredir tedavi gören usta oyuncu Daner'in ölümüyle ilgili paylaşım yapan Demir, "Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen’e sarıl benim yerime de" ifadelerine yer verdi.
Demir'in paylaşımı şu şekilde:
"İlhan Daner, Ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kulisde endişeyle seni izlerdim, hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen’e sarıl benim yerime de"
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