Ünlü oyuncu Daniel Mickelson'ın ölüm nedeni belli oldu
23 yaşında yaşamını yitiren ünlü oyuncu ve model Daniel Mickelson'un ölüm nedeni açıklandı.
Model ve oyuncu Daniel Mickelson, 4 Temmuz günü ölü bulunmuştu. Ancak oyuncunun ölüm nedeni açıklanmamıştı.
Daniel Mickelson'ın kız kardeşi Meredith Mickelson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ağabeyinin yaşamını yitirdiğini doğrulamıştı.
FENTANİL VE KOKAİN TOKSİSİTESİNDEN KAYNAKLANIYOR
Mickelson’ın ölümünün ardından yaklaşık 3 ay geçti ve ünlü oyuncunun ölüm sebebi açıklandı.
Daily Mail’de yer alan habere göre, yetkililer yaptığı açıklamada, Daniel Mickelson'ın ölümünün kazara gerçekleşen fentanil ve kokain toksisitesinin sonucu olduğunu doğruladı.
The Killer Clown Meets the Candy Man filminde rol alan Mickelson'un aşırı dozdan öldüğü uzun süredir konuşuluyordu.a
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Canlı yayında ortalık karıştı
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlük ortaya çıktı
- THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!
- AKP'li vekil isim vermeden Bülent Arınç'ı hedef aldı