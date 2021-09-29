Ünlü oyuncu Daniel Mickelson'ın ölüm nedeni belli oldu

29 Eylül 2021 Çarşamba, 16:58

Model ve oyuncu Daniel Mickelson, 4 Temmuz günü ölü bulunmuştu. Ancak oyuncunun ölüm nedeni açıklanmamıştı.

Daniel Mickelson'ın kız kardeşi Meredith Mickelson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ağabeyinin yaşamını yitirdiğini doğrulamıştı.

FENTANİL VE KOKAİN TOKSİSİTESİNDEN KAYNAKLANIYOR

Mickelson’ın ölümünün ardından yaklaşık 3 ay geçti ve ünlü oyuncunun ölüm sebebi açıklandı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, yetkililer yaptığı açıklamada, Daniel Mickelson'ın ölümünün kazara gerçekleşen fentanil ve kokain toksisitesinin sonucu olduğunu doğruladı.

The Killer Clown Meets the Candy Man filminde rol alan Mickelson'un aşırı dozdan öldüğü uzun süredir konuşuluyordu.a