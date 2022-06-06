Ünlü piyanist Süher Pekinel’e ret: Uzaklaştırma kararı verilmişti

06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:52

Alzheimer hastalığına yakalanan İşinsanı Ömer Pekin Baran'ın çocukları İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran, babalarının malvarlığından faydalanarak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla üvey anneleri Pekinel’e dava açmıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mahkeme, Pekinel’in 2 ay süreyle eşine yaklaşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Pekinel, iddiaları kabul etmedi. Ancak itirazı reddedildi.

SÜHER PEKİNEL KİMDİR?

İkiz kız kardeşi Güher Pekinel ile birlikte Pekinel Kardeşler adıyla uluslararası üne sahip piyano ikilisi oluşturmuşlardır.

İlk müzik eğitimini kardeşi Güher Pekinel ile birlikte profesyonel piyanist olan annelerinden aldı ve küçük yaşta Ferdi Statzer'in öğrencisi oldu. İlk kez 6 yaşında sahneye çıktı ve dokuz yaşında iki kardeş Ankara Filarmoni Orkestrası eşliğinde ilk canlı konserlerini verdi. İlkokuldan sonra ortaöğrenime Notre Dame de Sion Lisesi'nde devam etti. Müzik eğitimi için 1963'te devlet bursu ile Fransa’ya gitti. Önce Paris Konservatuvarı'nda ardından Almanya'da Frankfurt Yüksek Müzik Okulu'nda, daha sonra ABD'de Curtis Institute of Music'te eğitim aldı. 18 yaşında müzik yaşamına iki yıl ara vererek Goeethe Üniversitesi'nde felsefe alanında eğitim gördü.

1978'de Juilliard Müzik Okulu ve paralel olarak Frankfurt Yüksek Müzik Okulu'nda yüksek lisans çalışmalarını tamamladı.[1] Almanya'yı temsilen katıldıkları UNESCO Dünya Müzik Yarışması dahil, Almanya, ABD ve İtalya’da uluslararası yarışmalarda ikili ve solo olarak birçok ödül kazandı.

Pekinel Kardeşler, 1984'te Herbert von Karajan tarafında keşfedilerek Salzburg Festivali'ne davet edildi. Süher Pekinel, o zamandan beri ünlü orkestralarla dünya çapındaki müzik kariyerini kardeşi Güher Pekinel ile birlikte sürdürmektedir. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora unvanına, 2013 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

Sanatçı, "müzik alanında dünya çapında çalışmaları ve kültür-sanat alanında global diyaloğu güçlendiren hayat boyu kariyer ve katkıları nedeni ile" Güher Pekinel ile birlikte 2021 yılının Ocak ayında Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.