Ünlü rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
'Sen de Bizdensin', 'Sana Söz', 'Çıkmaz Sokak', 'Samurai', 'Paradoks', 'Denemeye Değer' gibi eserleriyle bilinen rapçi Selim Muran yaşamını yitirdi. Acı haberi, ünlü rap sanatçısı Ceza duyurdu.
Rapçi Ceza, Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
MİDE AMELİYATI OLMUŞTU
Rapçi Selim Muran, fazla kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşıyordu. Muran, çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Mide ameliyatı olan Muran'ın sağlık sorunları günden güne katlandı.
ACI HABERİ CEZA DUYURDU
Son olarak damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenilen Selim Muran, yaşamını yitirdi.
Ceza, Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü rapçi, "Selim Muran kardeşimizi kaybettik…Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. Rapçi Fuat ise paylaşımında "Üzüntüm derin. Elveda Selim Muran kardeşim" dedi.
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