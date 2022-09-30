Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında? Işıl Yücesoy Altın Kelebek Ödülü'nü neden reddetti?

30 Eylül 2022 Cuma, 16:20

Armağan Çağlayan, Vahide Perçin gibi ünlü isimlerden sonra deneyimli sanatçı Işıl Yücesoy'da Altın Kelebek adaylığından çekildi. Şu anda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Gülendam karakterine hayat veren oyuncunun yaşamına dair birçok nokta araştırılmaya başlandı. İşte, Işıl Yücesoy kimdir? sorusunun yanıtı...

IŞIL YÜCESOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



2 Ekim 1945 tarihinde dünyaya gelen Işıl Yücesoy, oyuncu ve ses sanatçısıdır. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde sanat hayatına başladı.

1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkan Yücesoy'un aynı yıl ilk 45’liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak’ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

BİRÇOK YAPIMDA ONUN ADI VAR

Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.



DENEYİMLİ İSİM GENÇ KUŞAKLARLA

Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği de yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali’nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.



IŞIL YÜCESOY ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ'NÜ NEDEN REDDETTİ?

Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişim. Pantene ekibine, Hürriyet Kelebek ailesine ve oylama yapan tüm izleyicilere teşekkür ederim. Adaylık sisteminin doğru bir uygulama ile belirlendiğini düşünmediğim için adaylıktan çekildiğimi belirtmek istiyorum" dedi.

IŞIL YÜCESOY'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Milcan

Geçim Otobüsü

Üvey Baba

Çemberimde Gül Oya

Korkuyorum Anne

Güz Yangını

Rüya Gibi

Zoraki Koca

Goncakaranfil

Yol Arkadaşım

Yer Gök Aşk

Unutursam Fısılda

Kara Para Aşk

Hayat Mucizelere Gebe

Aşk ve Mavi

Ferhat ile Şirin

Ben Bu Cihana Sığmazam

YÜCESOY'UN 45'LİKLERİ

Çalamazsın Mutluluğu - Köye Geldi Bir Gelin

Açılmamış Mektup - İçmeden Sarhoş

Bir Var Bir Yok - Sen Seni

Sen İnanma - Ya Seninle Ya Sensiz

IŞIL YÜCESOY'UN ALBÜMLERİ