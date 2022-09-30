Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında? Işıl Yücesoy Altın Kelebek Ödülü'nü neden reddetti?
Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Altın Kelebek adaylığından çekildiğini açıkladı. Altın Kelebek Ödülü'nü reddeden isimlere eklenen Yücesoy'a dair birçok ayrıntı da merak konusu oldu. Peki, Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında? Işıl Yücesoy Altın Kelebek Ödülü'nü neden reddetti?
Armağan Çağlayan, Vahide Perçin gibi ünlü isimlerden sonra deneyimli sanatçı Işıl Yücesoy'da Altın Kelebek adaylığından çekildi. Şu anda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Gülendam karakterine hayat veren oyuncunun yaşamına dair birçok nokta araştırılmaya başlandı. İşte, Işıl Yücesoy kimdir? sorusunun yanıtı...
IŞIL YÜCESOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
2 Ekim 1945 tarihinde dünyaya gelen Işıl Yücesoy, oyuncu ve ses sanatçısıdır. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde sanat hayatına başladı.
1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkan Yücesoy'un aynı yıl ilk 45’liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak’ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.
BİRÇOK YAPIMDA ONUN ADI VAR
Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.
DENEYİMLİ İSİM GENÇ KUŞAKLARLA
Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği de yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali’nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.
IŞIL YÜCESOY ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ'NÜ NEDEN REDDETTİ?
Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişim. Pantene ekibine, Hürriyet Kelebek ailesine ve oylama yapan tüm izleyicilere teşekkür ederim. Adaylık sisteminin doğru bir uygulama ile belirlendiğini düşünmediğim için adaylıktan çekildiğimi belirtmek istiyorum" dedi.
IŞIL YÜCESOY'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR
- Milcan
- Geçim Otobüsü
- Üvey Baba
- Çemberimde Gül Oya
- Korkuyorum Anne
- Güz Yangını
- Rüya Gibi
- Zoraki Koca
- Goncakaranfil
- Yol Arkadaşım
- Yer Gök Aşk
- Unutursam Fısılda
- Kara Para Aşk
- Hayat Mucizelere Gebe
- Aşk ve Mavi
- Ferhat ile Şirin
- Ben Bu Cihana Sığmazam
YÜCESOY'UN 45'LİKLERİ
- Çalamazsın Mutluluğu - Köye Geldi Bir Gelin
- Açılmamış Mektup - İçmeden Sarhoş
- Bir Var Bir Yok - Sen Seni
- Sen İnanma - Ya Seninle Ya Sensiz
IŞIL YÜCESOY'UN ALBÜMLERİ
- Bir Evet Yeter (1979)
- En İyileriyle Işıl Yücesoy
- Zamansız (2016)
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