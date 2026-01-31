Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun tutuklandı!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen Mika Raun "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre; Mika Raun hakkında "TCK 216 kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "TCK 191 kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma" suçlarından işlem yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Mika Raun, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karın ağrısı ve kanama şikâyetiyle gittiği kontrolde; 3 aylık hamile olduğunu öğrendiğini açıklamıştı. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

