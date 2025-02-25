Ünlü yönetmen Ruhi Karadağ'a hapis cezası

Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:21

Güncelleme: 25.02.2025 - 15:27

Gazeteci, yazar, yönetmen ve fotoğrafçı Ruhi Karadağ hakkında 2013 yılında gazeteci Faruk Balıkçı ile birlikte kaleme aldığı “Suskunlar Konuşuyor: Yaralı Yonca (Nefela Birîndar)” adlı kitabının tanıtımının yer aldığı Evrensel Gazetesi kupürünü sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle açılan davada karar verildi.

Güneydoğu Ekspres'in haberine göre bugün görülen duruşmada Ruhi Karadağ, “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAPİS CEZASI KARARI

Karadağ hakkında açılan davanın ilk duruşması 6 Mayıs 2021 tarihinde görülmüştü.

Karadağ, “Örgüt propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezası 5 yıl süreyle ertelenmişti. Karadağ’ın dosyası Yargıtay’a gönderilmiş, Yargıtay, dosyada isnat edilen suçlamayı düşünce özgürlüğü olarak değerlendirerek yeniden yargılama istemişti. Bugün görülen duruşmada Ruhi Karadağ, “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle tekrar 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karadağ’ın avukatı Atilla Saatçioğlu, “Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde verilen bu kararı istinaf mahkemesine götüreceğiz” dedi.