Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'dan kiracısına tahliye davası!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:51

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:00

'Ezel', 'Karadayı', 'İyi Adamın 10 Günü', 'Kötü Adamın 10 Günü' gibi dizilerin yönetmeni Uluç Bayraktar, 2016 yılında aldığı Beyoğlu'ndaki dairesini Lara Ö.'ye kiraladı. Kiracı Lara Ö., geçtiğimiz Mart ayında kira bedelini yüzde 25 artırarak 20 bin lira ödemeye devam etti.

KİRACISINA TAHLİYE DAVASI

Sabah'ın haberine göre Lara Ö., Bayraktar'a ait daireyi tahliye etmeyince ünlü yönetmen adliyenin yolunu tuttu. Uluç Bayraktar kirada oturduğu eve aylık 105 bin lira ödeyip mağdur edildiği gerekçesiyle kiracısına tahliye davası açtı.

Bayraktar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, kendisinin kirada oturduğunu başka dairesinin bulunmadığını, kiracısının evi boşaltma isteğine rağmen evi boşaltmadığını ifade etti. Ödediği aylık 105 bin kira ücretiyle mağdur duruma düştüğünü, evin tahliye edilmemesiyle yüksek kira ödemeyi sürdürdüğünü; ihtiyaçtan dolayı davayı açmaya mecbur bırakıldığını kaydetti.

Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.