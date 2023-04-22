Ünlülerden 'mavi tik' tepkisi

Yayınlanma: 22.04.2023 - 17:41

Güncelleme: 22.04.2023 - 17:41

Twitter’da kullanıcının hesap adının yanında gösterilen doğrulama işareti mavi tik 2009 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Tesla ve SpaceX’in de sahibi Elon Musk, mavi tikli hesapların tamamen kaldırılacağını açıklamıştı.

Daha önce iki kez ertelenen 'Twitter Blue' uygulaması 20 Nisan akşamı devreye girdi. Böylece çok sayıda kurum ve isim, onaylı hesap simgesini kaybetti. Türkiye'de mavi tiki kaldırılan birçok isim Musk'a tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından "Heyyyu Elon Musk; sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır" mesajını paylaştı.

Hayko Cepkin, "Aa mavi tıklar gitmiş. Boşluğu doldurayım o zaman" diyerek, el hareketi işareti ile tepkisini dile getirdi.

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, mavi tik işareti yerine yazıyla "mavi tik" yazarak tepki gösterdi.

Elon Musk'tan İlhan diye bahseden oyuncu Zafer Algöz, "Yel kayadan toz alır misali İlhan mavi tikimizi kaldırmış. Dünyanın çevresini kimseye sormadan uydularınla çöplüğe çevirdin. Mahkemede görüşürüz İlhan. Bunu sen istedin. İlhan'ın mavi tikine Beşiktaşımızın kartalını koyuyorum" diye yazdı.

Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor da mavi tikinin kaldırılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni!" notunu düştü.









