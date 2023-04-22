Ünlülerden 'mavi tik' tepkisi
Twitter'ın sahibi Elon Musk, önceki gün Twitter Blue abonesi olmayanların daha önceden aldığı ücretsiz mavi tikleri kaldırdı. Demet Akalın, Zafer Algöz, Kerem Bursin'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler mavi tik kararına Twitter hesaplarından tepki gösterdi.
Twitter’da kullanıcının hesap adının yanında gösterilen doğrulama işareti mavi tik 2009 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Tesla ve SpaceX’in de sahibi Elon Musk, mavi tikli hesapların tamamen kaldırılacağını açıklamıştı.
Daha önce iki kez ertelenen 'Twitter Blue' uygulaması 20 Nisan akşamı devreye girdi. Böylece çok sayıda kurum ve isim, onaylı hesap simgesini kaybetti. Türkiye'de mavi tiki kaldırılan birçok isim Musk'a tepki gösterdi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından "Heyyyu Elon Musk; sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır" mesajını paylaştı.
Hayko Cepkin, "Aa mavi tıklar gitmiş. Boşluğu doldurayım o zaman" diyerek, el hareketi işareti ile tepkisini dile getirdi.
Ünlü oyuncu Kerem Bursin, mavi tik işareti yerine yazıyla "mavi tik" yazarak tepki gösterdi.
Elon Musk'tan İlhan diye bahseden oyuncu Zafer Algöz, "Yel kayadan toz alır misali İlhan mavi tikimizi kaldırmış. Dünyanın çevresini kimseye sormadan uydularınla çöplüğe çevirdin. Mahkemede görüşürüz İlhan. Bunu sen istedin. İlhan'ın mavi tikine Beşiktaşımızın kartalını koyuyorum" diye yazdı.
Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor da mavi tikinin kaldırılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni!" notunu düştü.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!
- Erdoğan'ın gaz müjdesine Pamir'den yanıt
- Ne yaptın sen Kılıçdaroğlu?
- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışında son durum!
- Toronto Raptors'ta yol ayırımı!
- Kira yardımı ne kadar oldu?
- Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek!
- CHP konvoyuna tekmeli-küfürlü saldırı
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Kılıçdaroğlu'ndan provokasyonlar sonrası ilk açıklama