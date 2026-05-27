Urla'da vahşet: Boğazını kesti, cansız bedenini kahvehanenin önüne attı

27.05.2026 09:32:00
İHA
İzmir'in Urla ilçesinde, iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu akrabasının boğazını keserek öldüren zanlı, cansız bedeni otomobille getirip kahvehanenin önüne attı. Zanlının cesedi bıraktıktan sonra çevredekilere, "Polise haber verin, ibreti alem için yaptım" dediği iddia edildi.
Olay, Urla ilçe merkezinde bulunan Mermerli Çeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ş. ile akrabası Gökhan Şimşek (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu.

R.Ş., Şimşek'i henüz bilinmeyen bir yerde, otomobil içinde boğazını keserek öldürdü. Daha sonra içi kan gölüne dönen otomobille Mermerli Çeşme mevkiine gelen cinayet zanlısı R.Ş., araçtan indirdiği cansız bedeni bir kahvehanenin önüne attı.

"İbreti alem için yaptım"

Zanlının bu sırada kalabalığa dönerek, "Polise haber verin, ibret-i alem için yaptım" dediği öne sürüldü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gökhan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Şimşek'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi R.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Nisan ayında 26 kadın cinayeti, 23 şüpheli ölüm Nisan ayı kadına şiddet verilerini açıklayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 26 kadının öldürüldüğünü, 23 kadının da şüpheli şekilde ölü bulunduğunu aktardı. Kadın cinayetlerinin karanlıkta bırakıldığı vurgulanarak "Şüpheli kadın ölümleri karanlıkta kalmıyor; karanlıkta bırakılıyor. Biz de tam bu yüzden sormaya devam ediyoruz: Gülistan’a ne oldu?" diye soruldu.
Sessiz tanıklar iş başında: Böcekler cinayetleri nasıl aydınlatıyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İslam Saruhan, adli entomoloji sayesinde ölüm zamanının, cesedin taşınıp taşınmadığının ve bazı suç unsurlarının böceklerden elde edilen verilerle ortaya çıkarılabildiğini söyledi.
Diyarbakır’da üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerine karşı yürüdü: 'Her şüpheli ölüm, her faili meçhul dosya titizlikle araştırılmalı' Kadın cinayetlerine karşı tepki göstermek amacıyla Dicle Üniversitesi kampüsünde yürüyüş düzenleyen üniversite öğrencileri, “Etkin yürütülmeyen soruşturmalar, karartılan deliller, geciken süreçler ve sessizlik; toplumsal adalet ve vicdan duygusunu zedelemektedir. Oysa yaşam hakkı kutsaldır ve her kayıp, her şüpheli ölüm, her faili meçhul dosya titizlikle araştırılmak zorundadır” çağrısında bulundu.