Urla'da vahşet: Boğazını kesti, cansız bedenini kahvehanenin önüne attı

Olay, Urla ilçe merkezinde bulunan Mermerli Çeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ş. ile akrabası Gökhan Şimşek (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu.

R.Ş., Şimşek'i henüz bilinmeyen bir yerde, otomobil içinde boğazını keserek öldürdü. Daha sonra içi kan gölüne dönen otomobille Mermerli Çeşme mevkiine gelen cinayet zanlısı R.Ş., araçtan indirdiği cansız bedeni bir kahvehanenin önüne attı.

"İbreti alem için yaptım"

Zanlının bu sırada kalabalığa dönerek, "Polise haber verin, ibret-i alem için yaptım" dediği öne sürüldü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gökhan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Şimşek'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi R.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.