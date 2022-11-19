Uşak'ta 2 katlı mobilya atölyesinde korkutan yangın

19 Kasım 2022 Cumartesi, 06:35

Fatih Mahallesi Turgut Özal Caddesinde bulunan bir mobilya atölyesinde, 18 Kasım Cuma saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Hüseyin Tüner'e ait 2 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Atölyede bulunan ahşap malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangını gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de atölyenin 2'nci katındaki yangını diğer katlara sıçramadan müdahale ederek, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Çıkan yangında atölyede hasar meydana gelirken ekipler de inceleme başlattı.