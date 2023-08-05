Uşak'ta bir kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Uşak’ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 07:12
Uşak'ta bir kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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Uşak Cumhuriyet Mahallesi 5. Körfez Sokak’ta bulunan bir sitenin 1. katında, E.A. (40) adlı şahıs eşiyle evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine E.A. eşi Emrah A’yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah A’yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Emrah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.A’nın Emniyet'teki işlemleri sürdüğü öğrenildi.


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