Uşak'ta bir kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Uşak’ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak Cumhuriyet Mahallesi 5. Körfez Sokak’ta bulunan bir sitenin 1. katında, E.A. (40) adlı şahıs eşiyle evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine E.A. eşi Emrah A’yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı.
Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah A’yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı Emrah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.A’nın Emniyet'teki işlemleri sürdüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Demirtaş dolar için 'rakam' verdi
- 79 yaşındaki erkek birlikte olduğu erkeği katletti!
- Ankara'dan Soylu ve Gökçek'e kötü haber!
- Adım adım şeriat...
- Özgür Özel'e 'istifa' çağrısı
- 'Türkiye'de enflasyon zirve yapacak'
- İlk iş olarak Bahçeli'yi ziyaret etti
- UEFA ülke puanı sıralaması değişti
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Eski MHP'li başkandan ilginç savunma