Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın babası İbrahim Serhan son yolculuğuna uğurlandı

17.04.2026 16:29:00
DHA
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın babası İbrahim Serhan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında yaşamını yitiren Serhan yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın babası İbrahim Serhan için Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende, Dedetaş ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Serhan’ın naaşı, defnedilmek üzere Eskişehir’e uğurlandı.

Cenaze törenine iş, siyaset ve yerel yönetim dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu, İBB Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Rahmi Koç ve Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, hazır bulundu.

Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı ve milletvekili de cenazeye katılarak Dedetaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Örgütü’nde çeşitli kademelerde görev alan İbrahim Serhan’ın ölümü, siyasi çevrelerde ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Cenaze törenine ayrıca çok sayıda yurttaş da katıldı. İbrahim Serhan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İlgili Haberler

Belediyelerde borçlanma yetkisi tartışması: Üsküdar'da Dedetaş yönetimini suçlayan Türkmen'in de borçlanma yetkisi istediği ortaya çıktı
Belediyelerde borçlanma yetkisi tartışması: Üsküdar'da Dedetaş yönetimini suçlayan Türkmen'in de borçlanma yetkisi istediği ortaya çıktı Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş yönetiminin borçlanma yetkisi istemesini sert dille eleştiren eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Türkmen'in; 2020, 2009 ve 2008 yıllarında borçlanma yetkisi talep ettiği ortaya çıktı.
Sinem Dedetaş'ın sağlık durumu nasıl? Sinem Dedetaş hasta mı, hastalığı ne?
Sinem Dedetaş'ın sağlık durumu nasıl? Sinem Dedetaş hasta mı, hastalığı ne? Sinem Dedetaş’ın destekle yürüdüğünün görülmesi, sosyal medyada “Sinem Dedetaş hasta mı?” sorularını gündeme getirdi. Peki, Sinem Dedetaş'ın sağlık durumu nasıl? Sinem Dedetaş hasta mı, hastalığı ne?
Sinem Dedetaş AKP döneminde verilen taşınmazları geri aldı
Sinem Dedetaş AKP döneminde verilen taşınmazları geri aldı 31 Mart Yerel Seçimleri'nden AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde başkan Sinem Dedetaş, AKP döneminde vakıflara bedelsiz verilen 25 taşınmazı geri alıyor.