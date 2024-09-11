Üsküdar Belediyesi ile TEV arasında "Okutan Üsküdar" projesi imzalandı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:45

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:45

Üsküdar Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında dün, Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı Beyaz Salon'da, “Okutan Üsküdar” projesi kapsamında ptorokol imzalandı. Protokole Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş imza attı. Projeyi tanıtmak amacıyla düzenlenen buluşmaya TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da katıldı.

Projeyle, Üsküdar'da ikamet eden ekonomik durumu kısıtlı ve başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen proje ile, bağışçıların adıyla oluşturulacak fonda toplanan ödemeler, TEV tarafından belirlenecek öğrencilere burs olarak iletilecek.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK!

Bağışlar bagis.tev.org.tr web sitesi adresinden yapılabilecek. Proje hakkında detaylı bilgi için Türk Eğitim Vakfı Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçilebilecek.

İmzalanan protokole göre, Üsküdar ilçesi sınırlarında bulunan üniversitelerde okuyan veya kendisi ya da ailesi Üsküdar’da ikamet eden, eğitim masrafını karşılamakta zorlanan başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanacak.

"DOĞRU ADRESE YÖNLENDİRİYORUZ"

Projeye ilişkin konuşan Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, “Eğitime katkının kesintisiz bir şekilde devam etmesi için belediye olarak elimizden ne gelirse yapacağız. Belediye olarak sosyal desteklerimiz zaten sürüyor ama özellikle yoksullaşan ülkemizde iş artık eğitimden uzaklaşmaya gitmesin diye her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Mevcut eğitim koşulları nedeniyle çocuklarının eğitimine ara veren aileler bulunduğunu ve bu sayıların giderek arttığını söyleyen Dedetaş, "Sene 2024 ama ailelerimizin fedakârlık etmesini bekliyoruz. Türk Eğitim Vakfı’nın geliştirmiş olduğu bu projenin aracısıyız. Üsküdar Belediyesi olarak komşularımızın eğitime destek vermesi konusunda doğru adrese yönlendirilmesini kamu görevi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

SİNEM DEDETAŞ'TAN NARİN CİNAYETİNE TEPKİ!

Türkiye gündemine oturan 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Dedetaş, "Artık çocuklarımızı koruyamaz noktaya geldik. Buradan bir an önce dönülmesi için, her kademede eğitimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz yetişirken ‘Kendini kurtar.’, ‘Üniversiteyi kazan.’ sözleriyle büyüdük. Ama toplum kurtulmadığı sürece bizim kendimizi kurtarmamızın hiçbir anlamı yok. Tek başına kendini kurtarmanın değil, topyekûn, toplum olarak iyi eğitimli ve kendi özgürlüğünü kurmuş bireyler olmamız gerektiği çok aşikâr.

Eğitim noktasında Üsküdar Belediyesi olarak yeni dönemde de varlık göstereceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz okur ve başarılı olurlarsa, ülkemiz başarılı olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

ÜSKÜDARLILARA ÇAĞDIRA BULUNDU!

Törende konuşan Tekbaş ise, "Üsküdar Belediyesi'yle yaptığımız bu iş birliği çok sayıda gencimize imkân yaratacak, onlara ışık olacak. Bütün Üsküdarlıları bu projeye ortak olmaya davet ediyorum ve geleceğin gençlerini, mimarlarını, doktorlarını, iş insanlarını birlikte okutalım diyorum" dedi.

(TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş)

Üsküdar’da yaşayan TEV bursiyeri Avukat Lütfü Polat ise 2021 yılı mezunu bursiyer olduğunu ve üçüz olarak dünyaya geldiğini anlatarak, aynı anda üç kardeş üniversite okumaya çalıştıklarını belirtti.

Polat, "İhtiyacımın oluştuğu anda bana yardım eden Türk Eğitim Vakfı'dır. Böyle güçlü ve fırsat eşitliğine değer veren, öğrencilerine eğitimi aşılayan, başarıya aç insanları Türkiye'nin neresinde olursa olsun destekleyen bir kurumun parçası olmayı çok istemiştim. Ben o fırsatı bulabildim. Bana o fırsatı verenlere, imkân sağlayanlara huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.