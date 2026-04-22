Üsküdar’da aile katliamı! Anne ve babasını öldürdü, intihar etti!

22.04.2026 20:49:00
İHA
Üsküdar'da bir şahıs, anne ve babasını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, Küçüksu Mahallesi Barbaros Paşa Caddesi üzerinde bulunan Güzel Sefakent Sitesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, D.I. ile anne ve babası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle D.I., annesi B.I. (67) ve babası H.I.'yı (67) silahla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde D.I., B.I. ve H.I.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

İlgili Haberler

Son dakika... Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çarşamba günü saldırı düzenlenen ve eğitime 2 gün ara verilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun bir süre daha kapalı kalması yönünde karar alındı. Cumhuriyet’in ulaştığı valilik kaynaklarına göre öğrencilerin yaşadığı travmanın yeniden tetiklenmemesi amacıyla, pazartesi günü itibarıyla öğrencilerin çevre okullara dağıtılacağı ve okulun bir süreliğine kapalı kalacağı öğrenildi.
Saldırıya dair çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı... Okul katliamı göz göre göre mi geldi? Kahramanmaraş’ta okul katliamını yapan saldırganın her gün çantasını arayan ve psikolojik durumunu yakından takip eden müdür yardımcısının bir ay önce okuldan ayrıldığı ortaya çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, “Bu çocuk avucuna kalem batıran, kendi boğazını kesen agresif biriydi. Alparslan hocam ‘Korkmayın, çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” ifadesini kullandı.
Dünyayı ayağa kaldıran katliam: Baba 8 çocuğu öldürdü ABD’nin Louisiana eyaletinde bir baba, iki ayrı evde düzenlediği silahlı saldırıda 7’si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu öldürdü. Olay, son yılların en kanlı toplu saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.