Üsküdar Kent Lokantası önündeki kuyruk uzadıkça uzadı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:10

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurttaşlara uygun ve ucuz yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan Kent Lokantası önünde kuyruklar uzamaya devam ediyor.

Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda bulunan Kent Lokantası önünde dün kaydedilen görüntüler de yurttaşların nitelikli ve uygun fiyatla gıda ihtiyacına ulaşmakla ilgili sorunun büyüklüğünü yeniden ortaya koydu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki evinin de bulunduğu ilçede, genci yaşlısı yüzlerce yurttaş ucuz yemek için soğuk havada kendisine gelecek sıra için bekledi.

"KENT LOKANTASI'YLA SEÇİM Mİ KAYBEDİLİRMİŞ?"

Genci yaşlısı yüzlerce yurttaşın kuyruk oluşturduğu Kent Lokantası, İBB tarafından ilk olarak 2022 yılında kentin birçok noktasında açılmıştı. Yurttaşların büyük ilgisiyle karşılaşan bu hizmet, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Buna göre, toplantıda bir AKP MKYK üyesinin, seçimi kaybetme nedeni olarak "Kent Lokantaları"nı öne sürmesi üzerine Erdoğan'ın kızdığı ve "Kent Lokantası'yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?" tepkisini gösterdiği ifade edilmişti.