Üsküdar'da denizde yüzerken kayboldu... Arama çalışması başladı!
Üsküdar'da dün akşam yüzmek için denize giren bir şahıs gözden kayboldu. Denizde yüzerek gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
Olay, dün Üsküdar sahilinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını bırakarak denize girdi.
Bir süre yüzdükten sonra denizde kaybolan şahıs için çevredeki yurttaşlar tarafından polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, denizde kaybolan şahsı arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Denize yüzmek için giren ve yaklaşık 14 saattir haber alınamayan şahsı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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