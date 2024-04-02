Üsküdar'da denizde yüzerken kayboldu... Arama çalışması başladı!

Üsküdar'da dün akşam yüzmek için denize giren bir şahıs gözden kayboldu. Denizde yüzerek gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:09
Abone Ol google-news

Olay, dün Üsküdar sahilinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını bırakarak denize girdi.

Bir süre yüzdükten sonra denizde kaybolan şahıs için çevredeki yurttaşlar tarafından polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, denizde kaybolan şahsı arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Denize yüzmek için giren ve yaklaşık 14 saattir haber alınamayan şahsı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Üsküdar haberleri deniz haberleri sahil haberleri yüzme haberleri kayıp haberleri

İlgili Haberler

İsmail'den 3 gündür haber alınamıyor: En son görüldüğü kişi de kayıp!

İsmail'den 3 gündür haber alınamıyor: En son görüldüğü kişi de kayıp!
Erol Bulut'un takımı evinde kayıp!

Erol Bulut'un takımı evinde kayıp!
3 yaşındaki çocuk kayıptı... Cansız bedeni bulundu!

3 yaşındaki çocuk kayıptı... Cansız bedeni bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama

Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi
Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kadıköy'de seçimi kim kazandı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?

Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kadıköy'de seçimi kim kazandı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?
CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?

CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?
DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?