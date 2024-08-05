Üsküdar'da denize düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor
Üsküdar'da denize düşerek gözden kaybolan 26 yaşındaki Gurbet K.'yı arama çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.
Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul Üsküdar Sahili iskele mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sahil kenarında bulunan Gurbet K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşmüş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri denize düşen kadını bulmak için çalışma başlatmıştı. Yaklaşık 10 saattir bulunamayan Gurbet K.'yı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde de devam etti.
Görgü tanığı Yunus Emre Çiftçi, "Akşam işten dönüşte genç bir kadın denize atladı. Aramalar hala devam ediyor. Bir anda atladı. Bizde yetişemedik. Kadın atladı, arkasından bir kadın daha atladı ama yetişemedi. Sonra ekipler geldi" dedi.
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