Usluer: Parmak boyası yeniden hayata geçirilmeli

30 Mart 2022 Çarşamba, 16:47

Gaye Usluer, bugün düzenlediği basın toplantısında, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifini ve ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Usluer’in açıklaması şöyle:

“AKP ve MHP’nin ancak iki yılda hazırladıkları yasa geçen hafta Anayasa Komisyonu’na geldi. İki yılda hazırlanan 15 maddelik teklif (son iki madde yürürlük maddeleri) jet hızıyla, 17 saatlik bir maraton sonunda komisyonu geçti. Seçim güvenliği, seçim barajı, Anayasa’ya aykırılık tartışmaları Genel Kurul’da da devam edecek. Bu hafta Genel Kurul’a gelecek olan yasanın hafta sonundan önce bir ya da iki günde geçeceği kesin desek yanılmayız. Bu yasa tasarısında seçim barajını yüzde 7’ye indirmişler. Gelişmiş demokratik ülkelerde seçim barajı yüzde 3 ile 5 arasında. Yani yüzde 7’lik barajdan, buradan bir demokratikleşme öyküsü çıkmaz, çıkamaz. Peki yüzde 7’ye indirilen baraj kime yarar? Vallahi MHP dahil hiç kimseye yaramaz. O zaman niye? Bence ‘dostlar alışverişte görsün indirimi’ diyelim.

“SEÇİM HİLELERİNE, MÜKERRER OY KULLANMAYA AÇIK”

Cumhurbaşkanını seçim yasaklarından muaf tutmuşlar. Bilerek, isteyerek. Bizim vergilerimizle AKP’nin seçim propagandası yapılacak. Seçim hilelerine açık, mükerrer oy kullanımına açık. Hukukun genel ilkelerine, demokratik hukuk devletinin gereklerine aykırı. Muhalefetin ittifaklara odaklanmış siyaset tarzını bozacak bir siyaset mühendisliği de cabası. Biz Memleket Partisi olarak, ‘seçim güvenliği için parmak boyası yeniden hayata geçirilmeli’ diyerek bu konuyu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

“AÇLIK SINIRI 4 BİN 927 TL’YE YÜKSELDİ”

Türk-İş'in hesaplamasına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 927 TL'ye, yoksulluk sınırı 16 bin 52 TL'ye çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 76,39'a yükseldi. Asgari ücret, yılın üçüncü ayında yerlerde gezmeye başladı. Şimdiden açlık sınırı, asgari ücretin 675 TL üzerine çıktı. Bakınız; bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 6 bin 473 TL’ye yükseldi. Bu ay asgari ücretle çalışan bir bekârın açlık sınırı ise 2 bin 220 TL olarak kaydedildi.

“SAÇMALIKLARA GÜLELİM Mİ AĞLAYALIM MI”

AKP’nin artık anlatacak hikayesi, söyleyecek sözü kalmadı. En tepeden en aşağı heyecan yok, söylenecek söz yok. AKP Genel Merkezi’nden ‘Daha yeni başlıyoruz’ gibi, Maliye Bakanı’ndan ‘Korkmayın, TL en düşük değerinde, daha fenası olmaz’ gibi seçme saçmalara gülelim mi, ağlayalım mı bilemiyoruz.

“TAŞIMACILIĞA BAĞLI HER ÜRÜN ZAMLARDAN NASİBİNİ ALACAK”

Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor. Ankara’da trafik yoğunluğunda hissedilir bir azalma var. İnsanlar evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bakın, şubat ayında benzinde fiyat artışı yüzde 11,17, motorinde ise yüzde 12,03. Mart ayında bu artışlar benzinde yüzde 25,96, motorinde yüzde 37,07’e ulaştı. TÜFE yüzde 54,4, ÜFE yüzde 105. Önümüzdeki aydan itibaren taşımacılığa bağlı her ürün bu zamlardan nasibini alacak. Ulaşım fiyatları o denli arttı ki öğrenciler bulundukları şehirden evlerine gidemiyorlar. Çare seçim şüphesiz. Ama seçime 14 ay var. Bu süreçte bu iktidardan ekonomide kapsamlı çözüm ya da reformlar beklemeyelim.”

“ERDOĞAN’IN SAĞLIK REÇETESİNİN MALİYETİ 687 TL”

Vatandaş günü atlatmayı, gece ısınmayı kara kara düşünürken; Ramazan’ı, boş tabaklı iftarları düşünürken Cumhurbaşkanı uykudan önce sağlık reçetesini önerdi: Manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı, yulaf ezmesi. Sıkı durun. Bu reçetenin maliyeti tamı tamına 687 TL. Yerseniz, buyurun buradan diyelim.”