Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

18 Ekim 2021 Pazartesi, 23:29

Milliyet’teki 66’ıncı yılını doldurmaya hazırlanan duayen gazeteci Sami Kohen’in, Okmeydanı Florance Nightingale hastanesinde böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kohen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çelik şu mesajı yayınladı:

"Değerli büyüğümüz Sami Kohen'in ailesine, yakınlarına, Milliyet Gazetesi'ne başsağlığı dilerim. Çok önemli analizler, faydalı kitaplar ve çok güzel hatıralar bıraktı. Dostluğunu asla unutmayacağım ve kendisini daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağım."

1954 yılında Milliyet gazetesinin kadrosuna dahil olan Kohen, 2021 yılının son günlerine kadar yazarlık yapmaya devam etmiştir.



