Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:26

Güncelleme: 01.12.2023 - 17:46

Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz, Aşk Beklemez ve Medcezir gibi yapımlarla tanınan usta sinema, tiyatro, dizi oyuncusu Can Gürzap hayatını kaybetti.

79 yaşındaki Gürzap, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Oyuncu, 2018'de ciddi bir trafik kazası geçirmişti.

"YATTIĞINIZ YER NUR OLSUN"

Tiyatroda 52 yıldır aktif olarak yer alan Devlet tiyatrosu sanatçısı Gürzap'ın ölümünü Armağan Çağlayan duyurdu.

Usta oyuncunun fotoğrafını paylaşan Çağlayan, "Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun" ifadelerini kullandı.

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

"Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir", Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı.