Oyuncu Dilara Sümbül hastaneye kaldırıldı
'Kardeşlerim' dizisinin oyuncusu Dilara Sümbül hastaneye kaldırıldı. Sümbül'ün tedavisi devam ediyor.
Atv'de izleyicilerle buluşan 'Kardeşlerim' dizisinde Elif karakterine hayat veren oyuncu Dilara Sümbül, karnındaki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sümbül’ün yumurtalık kistinin patladığı ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 25 yaşındaki Sümbül'ün tedavisi sürüyor. Sümbül, bugün hastaneden taburcu edilecek.
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