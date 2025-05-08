Usta sanatçı Naşit Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:21

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:21

Beyin kanaması nedeniyle 27 Şubat 2025 tarihinden beri hastanede tedavi gören duayen oyuncu Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan 4 Mayıs günü vefat etmişti. Usta oyuncu için öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camiinde cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Özcan’nın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.



"TİYATROYA ÇOK GÖNÜLDEN BAĞLIYDI"



Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül İşsever, Özcan’ın tiyatroya gönülden bağlı olduğunu söyleyerek, "Çok seveni varmış. Çok özel bir ruhtu Naşit ve tiyatroya çok gönülden bağlıydı. Hem tiyatro camiası hem de İstanbul Şehir Tiyatro’su bir neferini kaybetti. Çok iyi bir oyuncusunu kaybetti. Ama ben şöyle dönüp bir baktığımda neredeyse bütün oyunlarımı onunla oynamışım. 38 yıllık keyifli bir arkadaşlıktı. Sansürsüz konuştuğum tek insandı. Bir dostumu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.



"CANIMI KAYBETTİM"



Özcan’ın eşi Elif Göklü ise, "Çok üzgünüm. Canımı kaybettim ben. Ama Türk Tiyatrosu çok önemli bir ismini kaybetti. Tiyatro aşkıyla dolu bir insandı. Oyundan geldiği zaman gözünden ışık çıkardı. Onun için hayat tiyatro demekti" diye konuştu.



