Necip Naşit Özcan'ın cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:36

Güncelleme: 05.05.2025 - 16:36

Selim Naşit Özcan’ın oğlu, Adile Naşit’in ise yeğeni olan tiyatro ve sinema dünyasının sevilen ismi Necip Naşit Özcan, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 27 Şubat’ta beyin kanaması geçiren 68 yaşındaki oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Necip Naşit Özcan için perşembe günü saat 11.00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde bir veda töreni düzenlenecek. Törenin ardından, öğle namazını takiben Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla birlikte oyuncu, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Ailenin yurt dışından gelen akrabaları için defin işlemi perşembe gününe ertelendi.

Sanat camiası büyük bir üzüntü içinde. Hülya Koçyiğit, “Tiyatro ve ekranların kıymetli ismi, yönetmen, seslendirme sanatçısı, tiyatro oyuncusu Naşit Özcan’ı kaybetmenin üzüntüsünü içindeyim. Ah Adile Abla, bizim için bu bir ayrılık, sizin için ise bir kavuşma biliyorum… Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum” mesajını paylaştı.

Oyuncu Sibel Taşçıoğlu ise, “Kıymetli arkadaşım, yolun ışıkla dolsun” ifadeleriyle Özcan’a veda etti.

Necip Naşit Özcan, sahne sanatlarının yanı sıra "Şaban Askerde", "Şen Dullar", "Kurtlar Vadisi" ve "Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası" gibi birçok yapımda izleyiciyle buluşmuştu. Başarılı oyunculuğu ve sıcak tavırlarıyla hafızalara kazınan Özcan’ın kaybı, sanat dünyasında derin bir boşluk bıraktı.