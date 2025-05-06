Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a duygusal veda

Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:25

Güncelleme: 06.05.2025 - 15:25

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Naşit Özcan, 4 Mayıs’ta 68 yaşında hayatını kaybetti. Komik-i Şehir Naşit Bey'in torunu, usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni olan Özcan, 27 Şubat’ta beyin kanaması geçirmişti ve uzun süre hastanede tedavi görüyordu.

8 MAYIS’TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Naşit Özcan’ın cenazesi 8 Mayıs’ta son yolculuğuna uğurlanacak. İlk tören, saat 11.00’de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Ardından, öğle namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

YAKIN ARKADAŞI SÜHA UYGUR’DAN DUYGUSAL VEDA

Özcan’ın vefatı, sanat dünyasını yasa boğarken, yakın arkadaşı Süha Uygur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygu dolu bir veda etti. Yıllar önce birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Uygur, "Naşit, Süheyl ve ben… Çok erken veda oldu Naşit. Gittiğin yerde huzur seninle olsun. Bu fotoğrafı Necdet Mahfi Ayral ustamız çekmişti..." ifadelerini kullandı.

NAŞİT ÖZCAN’IN NEJAT UYGUR’A OLAN SAYGISI

Özcan, daha önce katıldığı bir programda, ona sahne hayatında rehberlik eden Nejat Uygur’a olan saygısını dile getirmişti. "Onun yanında çok şey öğrendim. O benim hocamdı. Nejat abi çok sert bir adamdı sahnede. Kuliste çok ağır disiplinleri vardı. 'Kapıdan girerken dedikodunuzu paspasın altına bırakın, çıkarken alırsınız' diye bir yazısı vardı, hiç unutmam," diyerek Uygur’a olan minnettarlığını ifade etmişti.