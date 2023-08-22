Üstü branda ile kapatıldı... Aydın'da düşen THY eğitim uçağını sır gibi sakladılar
Aydın’da düşen THY eğitim uçağı ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı. Görüntü alınmaması için uçağın üstü branda ile tamamen kapatılırken uçağın düşme sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında, saat 12.40 sıralarında, THY uçuş okulunun eğitim uçağı, kalktıktan kısa bir süre sonra Çeştepe Hayvan Pazarı ile havaalanı arasındaki yonca tarlasına düştü.
YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kaza sonrası, uçakta bulunan Saygın Zibeller ile Murat Mocan yaralandı. ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirilirdi.
DRONE UÇUŞLARI YASAKLANDI
Bu arda uçak kazasının olduğu bölgede görüntü alınmasının önlenmesi için drone uçuşlarının yasaklandığı belirtildi.