Uyuşturucu baronu savcı Osman Y. gözaltına alındı
Uyuşturucu şebekesi liderliği ile FETÖ borsası oluşturduğu belirlenen savcı Osman Y. gözaltına alındı.
Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya'daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Y.'ye. ulaşılmıştı.
Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, Osman Y.'nin uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlenmişti.
Osman Y.'nin, FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini örgüt üyelerine attığı ve örgüt üyelerinin bu kişileri arayarak para istedikleri ortaya çıkmıştı.
Savcı Osman Y.'nin Antalya'da evinde gözaltına alındığı belirtildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan Osman Y.'nin evinde arama da yapıldı. Osman Y., işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Adana'ya gönderildi.
HSK SAVUNMA İSTEDİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Osman Y. hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan iki ayrı inceleme başlatıldı. Osman Y.'nin bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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