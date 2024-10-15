Uyuşturucu imalathanesine jandarma baskını: 2 tutuklama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ürettiği belirlenen şüphelilere düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu imalathanesine jandarma baskını: 2 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:38

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ürettikleri belirlenen V.K. ve A.G.’nin evlerine baskın düzenledi.

Operasyonda 3 bin 922 adet sentetik ecza hap, bin 122 adet extacy hap, 572 gram skunk, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler V.K. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Manisa

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