Uyuşturucu imalathanesine jandarma baskını: 2 tutuklama
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ürettiği belirlenen şüphelilere düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ürettikleri belirlenen V.K. ve A.G.’nin evlerine baskın düzenledi.
Operasyonda 3 bin 922 adet sentetik ecza hap, bin 122 adet extacy hap, 572 gram skunk, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler V.K. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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