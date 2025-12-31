Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uyuşturucu operasyonlarında adları duyulmuştu: Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya'ya kapatma kararı

İstanbul’da uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan denetimlerin ardından Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya isimli işletmeler, İstanbul Valiliği ve Beşiktaş Kaymakamlığı kararıyla 1 ay süreyle faaliyetten men edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında 28 Aralık’ta İstanbul genelinde 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda çok sayıda yasaklı madde ele geçirilmişti. O mekanlardan üçü ise soruşturmada adı geçen ünlü isimlerin uğrak mekanı olarak biliniyordu.

‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirilmişti.

Etiler'de bulunan Amaya isimli mekanda da bir miktar kokain ele geçirildi. Kütüphane adlı işletme ise bazı şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu kullanımıyla anılmasıyla dosyaya girmişti.

Suç unsuru tespit edilen Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya isimli mekanlar kaymakamlık kararıyla 1 ay kapatıldı.

