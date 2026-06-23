Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök istifa etti

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök istifa etti

23.06.2026 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök istifa etti

Denizli'de yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 12 avukatla birlikte gözaltına alınıp serbest bırakılan Baro Başkanı Ufuk Kök görevinden istifa etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Denizli'de yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, mensubu olmaktan onur duyduğu baronun tartışmaların odağına çekilmemesi adına istifa etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir duyuru yayımlayan Kök, hakkındaki iddialara yanıt vererek yargılama süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına ve aklanacağına dair hiçbir tereddüdü bulunmadığını ifade etti.

Hukuk devleti ilkesine olan inancının altını çizen Kök, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun çizdiği sınırlar içerisinde hakkımı arayacak, sürecin tüm aşamalarında adaletin tecelli edeceğine olan güvenimi koruyacağım" dedi.

"SAVUNMA MAKAMI YIPRATILMASIN" VURGUSU

İstifa kararının şahsi bir durumdan ziyade, "şahsından çok daha büyük bir değeri koruma" sorumluluğundan kaynaklandığını aktaran Kök, baro başkanlığının savunmanın bağımsızlığını, meslek onurunu ve hukukun üstünlüğünü temsil eden bir makam olduğuna dikkat çekti. 

Yaşanan süreç nedeniyle meslektaşlarının tartışmaların içinde bırakılmasına gönlünün razı olmadığını belirten Kök, şu ifadeleri kullandı:

"Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu'nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır." 

Alınan kararın bir vazgeçiş olmadığını belirten Kök, görev süresi boyunca kendisine destek olan Türkiye Barolar Birliği'ne, meslektaşlarına ve ailesine teşekkür ederek, "İnanıyorum ki gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak; adalet yerini bulacaktır" sözleriyle duyurusunu sonlandırdı.  

 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 

Ufuk Kök (@av.ufuk)'in paylaştığı bir gönderi

İlgili Konular: #Denizli #uyuşturucu

İlgili Haberler

Özgür Özel Denizli'de işçilerle bir araya geldi: 'Sizin havlunun kısa kenarını dikmek yerine, cep telefonlarının çiplerini yerleştirmeniz lazım'
Özgür Özel Denizli'de işçilerle bir araya geldi: 'Sizin havlunun kısa kenarını dikmek yerine, cep telefonlarının çiplerini yerleştirmeniz lazım' CHP lideri Özgür Özel, Denizli’de tekstil işçileriyle buluşarak mevcut asgari ücretin hem çalışan hem de işveren açısından sürdürülebilir olmadığını savundu. Özel, çalışan başına 10 bin 500 liralık devlet desteği önererek hem işverenin yükünün hafifletilebileceğini hem de çalışanların daha yüksek gelir elde edebileceğini söyledi.
Korofest beşinci kez Denizli’nin dört bir yanından katılımcıları ağırladı
Korofest beşinci kez Denizli’nin dört bir yanından katılımcıları ağırladı Denizli'de 26 koro, 1500’e yakın korist ve 2 binden fazla izleyicinin katılımıyla gerçekleştirilen 5. Korofest Denizli Ulusal Korolar Festivali, coşkulu bir kapanış konseriyle tamamlandı.
Özgür Özel'e Denizli'de yoğun ilgi: 'Bizi yolumuzdan kimse çeviremez'
Özgür Özel'e Denizli'de yoğun ilgi: 'Bizi yolumuzdan kimse çeviremez' Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Denizli’nin Çardak ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, "Millet arkamızda oldukça bizi kimse durduramaz" dedi.