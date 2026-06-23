Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök istifa etti

Denizli'de yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, mensubu olmaktan onur duyduğu baronun tartışmaların odağına çekilmemesi adına istifa etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir duyuru yayımlayan Kök, hakkındaki iddialara yanıt vererek yargılama süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına ve aklanacağına dair hiçbir tereddüdü bulunmadığını ifade etti.

Hukuk devleti ilkesine olan inancının altını çizen Kök, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun çizdiği sınırlar içerisinde hakkımı arayacak, sürecin tüm aşamalarında adaletin tecelli edeceğine olan güvenimi koruyacağım" dedi.

"SAVUNMA MAKAMI YIPRATILMASIN" VURGUSU

İstifa kararının şahsi bir durumdan ziyade, "şahsından çok daha büyük bir değeri koruma" sorumluluğundan kaynaklandığını aktaran Kök, baro başkanlığının savunmanın bağımsızlığını, meslek onurunu ve hukukun üstünlüğünü temsil eden bir makam olduğuna dikkat çekti.

Yaşanan süreç nedeniyle meslektaşlarının tartışmaların içinde bırakılmasına gönlünün razı olmadığını belirten Kök, şu ifadeleri kullandı:

"Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu'nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır."

Alınan kararın bir vazgeçiş olmadığını belirten Kök, görev süresi boyunca kendisine destek olan Türkiye Barolar Birliği'ne, meslektaşlarına ve ailesine teşekkür ederek, "İnanıyorum ki gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak; adalet yerini bulacaktır" sözleriyle duyurusunu sonlandırdı.