Uzaktan eğitimi protesto eden öğrencilere gözaltı
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıklamasını Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün önünde protesto eden ögrenciler gözaltına alındı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplanan öğrenciler, uzaktan eğitim kararını protesto etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın bahar dönemi hakkında açıklamalarının ardından rektörlüğün önüne giden bir grup öğrenciler gözaltına alındı. Öğrenciler kurum yetkilileriyle görüşme taleplerinin geri çevrilmesi üzerine oturma eylemi gerçekleştirmek istedi.
Yüzyüze eğitim taleplerini duyurmak amacıyla rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler polis şiddetiyle karşılaşırken, toplam 22 öğrenci sağlık kontrolleri için Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne ardından da ifadeleri alınmak üzere Konak İlçe emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin "Uzaktan Eğitim İstemiyoruz" demek için rektörlük önünde toplanması engellendi.— Kampüs Cadıları (@KampusCadilari) February 17, 2023
Aralarında Kampüs Cadıları üyesi de olan 20'ye yakın arkadaşımız gözaltına alındı.
Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!#OnlineEğitimİstemiyoruz! pic.twitter.com/EedP2BXdwm
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