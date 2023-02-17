Uzaktan eğitimi protesto eden öğrencilere gözaltı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:28

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:28

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplanan öğrenciler, uzaktan eğitim kararını protesto etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın bahar dönemi hakkında açıklamalarının ardından rektörlüğün önüne giden bir grup öğrenciler gözaltına alındı. Öğrenciler kurum yetkilileriyle görüşme taleplerinin geri çevrilmesi üzerine oturma eylemi gerçekleştirmek istedi.

Yüzyüze eğitim taleplerini duyurmak amacıyla rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler polis şiddetiyle karşılaşırken, toplam 22 öğrenci sağlık kontrolleri için Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne ardından da ifadeleri alınmak üzere Konak İlçe emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



