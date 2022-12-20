Zonguldak'taki patlamada bir işçi yaşamını yitirdi

20 Aralık 2022 Salı, 15:51

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tat Metal Fabrikası’nda dün öğlen saatlerinde galvanizleme hattı bölümündeki hidrojen tankının temizliği sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada fabrikada çalışan Ercan Yılmaz İle Mesut Aşut isimli iki işçi yaralandı. Fabrikadaki diğer işçiler mesai arkadaşlarının yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Vücutlarında yanıklar ve kırıklar oluşan iki işçi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi’ne sevk edilirken, ağır yaralı olan işçilerden Ercan Yılmaz bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

Meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.



