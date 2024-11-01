Uzman çavuş 12 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Tunceli'de uzman çavuş E.K.G'nin aracında 12 kilogram 600 gram uyuşturucu yakalandı. E.K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tunceli’de görev yapan Uzman Çavuş E.K.G.'nin aracı, Kayseri’de yapılan bir yol kontrolünde durduruldu ve araçta 12 kilogram 600 gram uyuşturucu madde bulundu.
Sözcü'nün haberine göre, yaklaşık iki ay önce Tunceli'ye tayin olan E.K.G., 26 Ekim'de kiraladığı araçla Erzurum, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi çeşitli illere seyahat etti. Daha sonra yeniden Tunceli'ye dönen E.K.G., 28 Ekim’de ailesini yanına alarak Kayseri’ye gitmek üzere yola çıktı.
Kayseri’ye ulaştıklarında, polis tarafından yapılan bir kontrol sırasında E.K.G.'nin aracında büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Bu olay üzerine E.K.G.', eşi ve yanlarında bulunan başka bir kişi gözaltına alındı. 29 Ekim tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan E.K.G ve yanındakiler hakkında yasal işlemler başlatıldı.
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