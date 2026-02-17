Uzman Diyanet Sen’den, Diyanet Sen’in açıklamalarına tepki: 'Üyelerimizi alçakça hedef göstermiştir'

Memur-Sen'e bağlı Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığının Ramazan Ayı Etkinlik genelgesine karşı çıkmak, Birleşik Kamu-İş Konfedarasyonu ve Eğitim-İş için cibilliyetlerinin gereği olabilir. Birleşik Kamu-İş Konfedarasyonu içerisinde Diyanet'ten de bir sendika olduğunu ve bu din düşmalığına da sessiz kaldıklarını da görüyoruz. Bu şuursuz zavallılara çağrımız seslerini yükseltmeleri, aksi halde Din Görevlileri Müftülüklerin kapılarında yüzlerine tükürmek için sırada bekleyeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Birlişik Kamu-İş'e bağlı Uzman Diyanet Sen, Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız'ın bu sözlerine yanıt verdi. Uzman Diyanet Sen Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emekçilerin haklarını aramak için kurulmuşken kendilerine konfor alanları yaratan ve emekçilerin haklarını savunmak yerine o hakları gasp eden sendikacıların daha da arsızlaştığı günlerden geçmekteyiz.

Bilindiği üzere konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş bünyesindeki Eğitim-İş Sendikası, MEB’in Ramazan takvimi dolayısıyla 81 ile gönderdiği talimata dair bir açıklama yapmıştır. Söz konusu açıklamada hem milli eğitimin çerçevesini çizen Milli Eğitim Temel Kanunu, hem ilgili yasa ve yönetmeliklere değinilmiştir. Başlı başına dikkate alınması gereken bu açıklama ise bazı odaklarca çizgisini her zaman koruyan biz Uzman Diyanet-Sen’e saldırmak için acizce araç haline getirilmiştir. Kamuoyuna açık ve net bir dille ifade etmek isteriz ki; Uzman Diyanet-Sen olarak ramazan ayının manevi ikliminin okullarımızda, iş yerlerimizde ve tüm toplumda hissedilmesinin en güçlü destekçisiyiz.

"ALİ YILDIZ, BİZLERİ HEDEF GÖSTERMİŞTİR"

Uzman Diyanet-Sen olarak Ramazan Ayı'nın manevi ikliminin yaşatılması hususunda duruşumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Müzakereden çok müsamereyi andıran sözde toplu sözleşme masalarında kamu emekçilerinin haklarını alamayan Memur-Sen bünyesindeki Diyanet-Sen’in Başkanı Ali Yıldız, Eğitim-İş’in bu açıklaması üzerinden sendikamıza hakaret etmiş, bizleri hedef göstermiştir. Ali Yıldız, bir emek örgütünün başkanı olma ciddiyetinden ne kadar uzak olduğunu son sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha göstermiştir. Sendikamız için 'şuursuz zavallılar' gibi arsız ifadeler kullanan Yıldız, 'Din görevlilerinin müftülüklerin kapılarında üyelerimizin yüzlerine tükürmek için sıra bekleyeceğini' söyleyerek üyelerimizi alçakça hedef göstermiştir. Bu arsızlık, bu çirkinlik bir cevabı dahi hak etmese de 'sükut ikrardan geliyor' sanılmasın diye yanıtlamak şart olmuştur.

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA KÖTÜLÜK VE TERBİYESİZLİK"

Örgütlülüğümüz ortak değerlere ve yandaşların idrak edemeyeceği mücadele ilkelerine bağlıdır. Birleşik Kamu-İş çatısı altındayız; irademiz bağımsız, temsilimiz ise Diyanet’tir. Üyelerimizi haksız yere hedef göstermek ve vakur ve bilge duruşuyla bilinen din görevlilerini kışkırtmaya çalışmak kelimenin tam anlamıyla kötülüktür, terbiyesizliktir. Uzman Diyanet-Sen’i mi merak ediyorsunuz? Anlatalım: Bizim için asıl olan; makamlar, etiketler ya da ideolojik kamplaşmalar değil, Diyanet teşkilatında görev yapan din görevlilerimizin onuru, özlük hakları ve itibarıdır. Durduğumuz yer nettir: Milletimizin değerleri ve din görevlilerimizin hakkı.

Uzman Diyanet-Sen’in Türkiye'nin 3. büyük konfederasyonu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bünyesinde yer almasının temel sebepleri şunlardır: Sendikal bağımsızlığımızı ve özgür irademizi koruyarak mücadele edebilmek, din görevlilerimizin özlük haklarını daha güçlü bir konfederasyon yapısı içinde savunabilmek, kamu çalışanlarının tamamı için adalet, liyakat ve hakkaniyet temelinde mücadele etmek, hiçbir siyasi vesayetin gölgesinde kalmadan yalnızca üyelerimizin menfaatini öncelemek. Biz bir konfederasyonun içinde yer alırken kimliğimizi teslim etmeyiz; bilakis kimliğimizi, duruşumuzu ve temsil gücümüzü o çatı altında daha da görünür kılmak için bulunuruz.

"BİZ BU TEŞKİLATIN İÇİNDEYİZ, SAHADAYIZ VE ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Uzman Diyanet-Sen, Diyanet teşkilatının içinden doğmuş, sahayı bilen, kürsüyü bilen, mihrapta ve minberde görev yapan kardeşlerimizin sesi olan bir sendikadır. Vaizlerimizin, imam-hatiplerimizin, müezzin-kayyımlarımızın ve Kur’an kursu öğreticilerimizin özlük hakları için kararlılıkla mücadele etmekteyiz. MBSTS ücretlerinden maaş düzenlemelerine, görev tanımı belirsizliklerinden sosyal haklara kadar her başlıkta somut adımlar attık. Kurulduğumuz günden bu yana sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir sendika olduk. Biz bu teşkilatın içindeyiz, sahadayız ve üyelerimizin yanındayız.

Açık uyarımızdır. Bizim çizgimiz nettir: İnanç özgürlüğü, çalışanın hakkı, kurumsal saygınlık, adalet ve liyakat.

Altını çizeriz ki bu ilkelerle kurulmuş sendikamıza hakaret edip hedef göstermek, insanlığa, din adamlığına ve bir emek örgütünün başkanlığına yakışmamaktadır. Bunu yaparak kendine güç ve haklılık devşirmeye çalışanlar, iftira çukuruna düşenler önce kendi üyelerinden utanmalı ve özeleştiri vermelidir. Bu haksız saldırılara karşı hem sözlü hem de hukuki olarak her zaman cevap vereceğimizi ilan eder, bu saldırıların bizi korkutmak bir yana dursun, mücadele azmimizi perçinlediğinin altını çizeriz."