Uzmanlar Erzurum'daki olayı değerlendirdi: Din sömürüsü yapılıyor

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde D.A. isimli, başı örtüyle ve yüzü maskeyle kapalı bir kadının, hareketlerinden şüphelenen polislere kimliğini göstermek istememesi tartışma yarattı. Açık saçlı fotoğrafının üzerine, saçı kapalı fotoğrafını yapıştırdığı kimliğini göstermek istemeyen kadının “Dini kurallara uymak zorundasınız. Hanım polis görsün” ifadeleri tepki çekti.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00
Uzmanlar Erzurum'daki olayı değerlendirdi: Din sömürüsü yapılıyor
Abone Ol google-news

Eski İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan, “Kimliğindeki fotoğrafta başı örtülü olsa da yüzünün açık olması gerekir. Aynı kişi olup olmadığı kendiliğinden karşılaştırılır. O ilçede kadın polis yoksa ne olacak mesela?” dedi.

Akademisyen Fatih Yaşlı ise “Siyasal toplumsal ve kamusal yaşamda dini kuralların belirleyici olması gerektiğine dair genel kabul topluma kabul ettirilmek isteniyor. Oysa yasalar laikliği ve kılık kıyafet özgürlüğünü düzenliyor. Nüfus cüzdanında başı açık fotoğraf gerektiğine dair zorunluluk yok. Bu şahıs çıkarları adına din istismarı yapıyor olabilir” yorumunu yaptı.


turgut kazan Fatih Yaşlı Erzurum kimlik

İlgili Haberler

Bankalar dahil: Basın kartları resmi kimlik kartı yerine geçebilecek

Bankalar dahil: Basın kartları resmi kimlik kartı yerine geçebilecek
Sahte kimlikle bankaları dolandırmışlar: 13 şüpheli tutuklandı!

Sahte kimlikle bankaları dolandırmışlar: 13 şüpheli tutuklandı!
Dissosiyatif kimlik bozukluğu nedir? Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu belirtileri nelerdir? Dissosiyatif kimlik bozukluğunun tedavisi var mı?

Dissosiyatif kimlik bozukluğu nedir? Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu belirtileri nelerdir? Dissosiyatif kimlik bozukluğunun tedavisi var mı?

En Çok Okunan Haberler