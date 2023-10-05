Uzmanlar Erzurum'daki olayı değerlendirdi: Din sömürüsü yapılıyor

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

Eski İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan, “Kimliğindeki fotoğrafta başı örtülü olsa da yüzünün açık olması gerekir. Aynı kişi olup olmadığı kendiliğinden karşılaştırılır. O ilçede kadın polis yoksa ne olacak mesela?” dedi.

Akademisyen Fatih Yaşlı ise “Siyasal toplumsal ve kamusal yaşamda dini kuralların belirleyici olması gerektiğine dair genel kabul topluma kabul ettirilmek isteniyor. Oysa yasalar laikliği ve kılık kıyafet özgürlüğünü düzenliyor. Nüfus cüzdanında başı açık fotoğraf gerektiğine dair zorunluluk yok. Bu şahıs çıkarları adına din istismarı yapıyor olabilir” yorumunu yaptı.