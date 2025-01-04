Uzmanlar uyarmıştı: TikTok'taki 'akım' 10 yaşındaki Mert'i hayatından etti
İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, TikTok’ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.
Olay 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok’ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi.
Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren’i hastaneye kaldırdı.
16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada popüler olan kolonya yakma akımı, çocukların sağlığını tehdit ediyor. Kullanıcıların kendilerine kolonya döküp çakmakla ateşe vererek çektiği videolar trend haline gelirken, birbirlerine bu şekilde meydan okuyan çocuklar ciddi yanık tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.
Uzmanlar, çocukların ilgi ve beğenilme kaygısı ile çektikleri videoların hayat boyu taşıyacakları iz ve sakatlıklara sebep olabileceğine dikkat çekmişti.
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