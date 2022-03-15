Vaiz ve müezzinler okullarda sosyal medya semineri veriyor

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Müftülük, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul, yurt ve pansiyonlarda kendi personeli ile (vaiz, imam, müezzin) sosyal, kültürel etkinlikler düzenleyebilecek.

Okul idarecileri ve öğretmenler bu etkinlikleri öğrencilere duyuracak ve katılmaları için teşvik edecek. Müftülük öğretmenlere yönelik de sempozyum, seminer, panel, çalışma toplantıları, eğitim materyali hazırlama ve geliştirme çalışmaları yapacak.

Amasya İl Müftülüğü imzalanan protokolden sonra harekete geçti. Müftülük personeli vaizler ve imamlar okullarda etkinlik yapmaya başladı. Amasya il genelinde yüzlerce alanında uzman, pedagojik formasyona sahip rehber öğretmen dururken vaiz ve imamlar okullarda “teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya” konusunda seminer veriyor.

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, “Çocuklarımıza pedagoji bilgisi ve eğitimci kimliği olmayan kişiler tarafından seminer verildiği bilgisini aldık. Bu protokol iptal edilmeli” dedi.