Müftülük ile öğrenciler için ‘Ahlaki değer’ protokolü
Öğrenciler için imzalanan protokol hakkında Amasya İl Milli Eğitim ve Müftülük, resmi internet sayfalarından açıklamada bulundu. Açıklamada işbirliği protokolü ile “milli, manevi ve ahlaki” değerlerinin benimsetilmesi amaçlandığı belirtildi.
Amasya İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Amasya İl Milli Eğitim ve Müftülük resmi internet sayfasından yapılan açıklamada işbirliği protokolü ile temel eğitim ve ortaokul çağındaki öğrencilerin “milli, manevi ve ahlaki” değerlerinin benimsetilmesinin amaçlandığının altı çizildi.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Protokolü İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun imzaladı ve işbirliği protokolünün 04.03.2022 tarihi itibarıyla da yürürlüğe girdiği belirtildi. İşbirliği protokolü müftülük ve il milli eğitim müdürlüğü resmi internet sayfasından şu şekilde duyuruldu:
“Örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki din öğretimi faaliyetlerinde temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerimize millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi; mesleki, akademik, sosyal gelişimlerine destek olunması her iki kurumun da personel ve fiziki imkânlarının ortak değerlendirilmesi amacıyla İl Müftülüğümüz ve Millî Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.”
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