Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı.

AA
24 Aralık 2021 Cuma, 10:26
Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını internet sitesinden yayımladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

2021-2022 eğitim yılı yabancı uyruklu öğrenci bursları için değerlendirme işlemlerinde son aşamaya gelinirken, başvuru değerlendirmeleri sonuçlandığında ayrıca açıklanacak.


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