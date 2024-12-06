İstanbul-Samsun yolunda 'uyuşturucu' baskını: Tam 5 kilo 700 gram...

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken araçlarında 5 kilo 700 gram skunk ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İstanbul-Samsun yolunda 'uyuşturucu' baskını: Tam 5 kilo 700 gram...
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:43

Samsun’un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda İstanbul’dan Samsun’a gelen otomobilde yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında F.Ö.(28) ve M.A.(23) ile D.K.(25) ve E.K. (27) isimli kadınlar gözaltına alındı. 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren D.K. ve E.K. adlı kadınlar serbest bırakılırken, F.Ö. ve M.A. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Ö. ve M.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu ticareti

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