İstanbul-Samsun yolunda 'uyuşturucu' baskını: Tam 5 kilo 700 gram...

Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:43

Güncelleme: 06.12.2024 - 17:45

Samsun’un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda İstanbul’dan Samsun’a gelen otomobilde yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında F.Ö.(28) ve M.A.(23) ile D.K.(25) ve E.K. (27) isimli kadınlar gözaltına alındı. 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren D.K. ve E.K. adlı kadınlar serbest bırakılırken, F.Ö. ve M.A. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Ö. ve M.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.