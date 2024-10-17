Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki yağdı: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:54

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:54

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum'da 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü kapsamında kadın çiftçileri köylerinde ziyaret etti.

Kenger'in ziyareti sırasında çekilen fotoğraf, Erzurum Valiliği tarafından X hesabı üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde kadınların giydikleri yöresel kıyafetler büyük tepki topladı. Kadınların neden böyle giyindiği ise sonradan anlaşıldı.

Fotoğraflarda çiftçi kadınların giydikleri 'Ehram' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Pek çok kullanıcı kadınların giysileriyle gözleri görünecek şekilde örtünmelerine tepki gösterdi. Valilik tarafından yapılan paylaşıma pek çok tepki yorumu geldi.

Bazı yurttaşlar "Kadının sadece adı var" yorumları yaparken kimileri ise 'Bu fotoğrafın paylaşmaktaki amaç nedir' sorusunu sordu.

ÖRTÜLERİN SIRRI SONRADAN ÇÖZÜLDÜ

Paylaşılan fotoğraflarda kadınların üzerindeki örtülerin 'Ehram' adı verilen yöresel bir giysi olduğu öğrenildi. Kadın çiftçiler söz konusu örtü ile kışın soğuklardan korunuyorlar.