Valilik açıkladı: Çankırı'da 'usulsüz çakar' cezası!
Çankırı'da usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne çakar lambalı otomobil kullanımına ilişkin gelen ihbar üzerine ekipler, Şehit Yüksel Kapdan Caddesi'nde aracı durdurdu.
Yapılan kontrolde otomobilde izinsiz çakar lambası olduğu tespit edildi.
CEZA YAĞDI
Sürücüye usulsüz çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 lira, helezon yayları kesik ve sigortasız araç kullanmaktan ise 1986 lira idari para cezası verildi.
Otomobil 30 gün trafikten menedildi, sürücünün ehliyetine de 30 gün el konuldu.
Etiketler: #Çankırı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi!
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi!
- 'Kabine' kulisi: Listede 3 Bakanın ismi var
- Beykoz'da Köseler'in yerine gelen isim belli oldu
- BM’den Suriye için alarm!
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- Colani'yi övdü, 'Tedbir alıyoruz' dedi